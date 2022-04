Synoptyk IMGW: sobota pochmurna i z opadami

Do końca dnia na terenie całego kraju możliwe są opady deszczu lub mżawki. Na północy Polski możliwe są burze z opadami krupy śnieżnej lub drobnego gradu - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.

Według prognozy pogody na sobotę przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, do końca dnia będziemy odczuwali wpływ strefy niskiego ciśnienia, która przemieszczać się będzie z południa na północny wschód.

"Na południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu oraz mżawki. W rejonach podgórskich Karpat możliwy jest deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W Bieszczadach może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżne o 4 centymetry. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na północy niewykluczone są burze z opadami krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podhalu, 7-8 w centrum, do 9 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr jeszcze umiarkowany, okresami silny. Na wybrzeżu w porywach do 75 km/h. W rejonach podgórskich i w czasie burz wiatr będzie osiągać do 65 km/h" - powiedziała PAP Dąbrowska.

W nocy sporo chmur na północy kraju, ale z upływem nocy sytuacja będzie się poprawiać. Możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich Sudetów i Karpat opady deszczu ze śniegu. W górach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o kilka centymetrów. Na północy kraju temperatura od zera do 4 stopni, około zera na krańcach południowo-wschodnich. Reszta kraju z temperaturami w okolicach zera. W pasie zachodnich i południowych województw, gdzie temperatura spadnie poniżej zera, wydano już ostrzeżenia przed przymrozkami. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, na północy jeszcze porywisty. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu - w porywach do 65 km/h.