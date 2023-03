Synoptyk IMGW: sobota pochmurna; na zachodzie możliwe burze

W sobotę nad Polską będzie pochmurno, w wielu miejscach kraju spadnie przelotny deszcz. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk, na zachodzie i w centrum możliwe są burze z silnym wiatrem i opadami deszczu a nawet gradu i krupy śnieżnej.

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę będzie jeszcze stosunkowo ciepło, choć na zachodzie i w centrum kraju spodziewane są burze z towarzyszącym im silnym wiatrem.

"W całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na kresach północno-wschodnich miejscami małe. Na południu Podkarpacia możliwe są zanikające opady deszczu. W pozostałych rejonach kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, przy czym najwięcej opadów wystąpi na zachodzie i w centrum. Tam też prognozowane są burze, na które zostały wydane ostrzeżenia przed silnym wiatrem osiągającym w porywach do 70 km/h, z opadami deszczu do 15 mm, ewentualnie słabymi opadami gradu i krupy śnieżnej" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

"Poza burzami wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu, 13 w centrum, do 14 stopni na południowym zachodzie i południu" - dodała.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie kraju możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 5-6 w centrum, do 7 na południu i południowym zachodzie. W nocy możliwy jest okresami porywisty wiatr, z porywami na zachodzie kraju do 55 km/h i do 60 km/h nad morzem. Na terenach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg.