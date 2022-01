Synoptyk IMGW: sobota pochmurna z lokalnymi opadami śniegu

W sobotę utrzyma się zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami na wschodzie. Popołudniu w całym kraju wystąpią słabe opady śniegu - przekazała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

W sobotę największe zachmurzenie prognozowane jest nad północno-zachodnią częścią Polski.

"Tylko na wschodzie rano będzie pogodnie i tam na ogół bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże i umiarkowane z opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem" - powiedziała synoptyk.

Po południu w całym kraju pojawią się lokalne słabe opady śniegu.

Temperatura wyniesie od -2 st. C na wschodzie, 0 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, około -3 st. C.