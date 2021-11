Synoptyk IMGW: sobota pochmurna, z opadami

Do końca dnia będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe opady deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie śniegu - powiedziała PAP Magdalena Muszyńska-Karbowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według prognozy, przygotowanej dla PAP przez Magdalenę Muszyńską-Karbowską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, sobota do końca dnia będzie pochmurna za wyjątkiem południa i południowego zachodu kraju, gdzie spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

"Miejscami możliwe będą opady deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od zera stopni C. na Suwalszczyźnie, przez 2 stopnie C. w centrum, do 4-5 stopni C. na południu i południowym wschodzie. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany" - powiedziała Muszyńska-Karbowska.

W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym zachodzie kraju. Na północy i południu Polski prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu.

Szczególną uwagę powinni wykazać kierowcy jadący nad ranem w rejonie podgórskim Dolnego Śląska, gdzie możliwe są opady marznące.

Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby, wiejący z kierunków południowych.

Temperatura minimalna od minus trzech stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do zera C. na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura spadnie do minus 6 stopni C., a na Wybrzeżu i południowym wschodzie termometry wskażą jeden stopień na plusie.