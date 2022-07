Synoptyk IMGW: sobota pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie burzami

Do końca dnia sobota będzie raczej pochmurna. W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Wysoko w górach przewidywane są opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu - powiedział PAP synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron.

Jak przekazał Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB, sobota będzie raczej chłodna, a w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu.

"Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscowo burze, w czasie których porywy wiatru mogą dochodzić do 60-65 km/h. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem nawet dość silny. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza na północy kraju do 22 stopni C. w centrum i na południu. Na obszarach podgórskich termometry wskażą maksymalnie od 16 do 19 stopni C." - powiedział Jakub Gawron.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu i miejscami burze, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju i na Pomorzu. W trakcie burz wiatr będzie wiał z prędkością do 60-65 km/h. Wysoko w Sudetach i Tatrach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem a nawet śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, a nad morzem dość silny. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni C. na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich do 12 st. C. na południowym wschodzie i 16 st. C. nad samym morzem.