Synoptyk IMGW: sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu i burzami

Sobotnie popołudnie będzie chłodniejsze z zachmurzeniem umiarkowanym – poinformował w sobotę dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Na wschodzie Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia lokalnie mogą wystąpić burze.

W sobotę po południu na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie początkowo będzie pogodnie, ale wraz z upływem dnia zachmurzenie wzrośnie.

Od Suwalszczyzny po Górny Śląsk i Małopolskę rozciągać się będzie strefa frontu z opadami deszczu. "W tej strefie frontu mogą wystąpić intensywne opady deszczu, a na wschodzie Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia lokalnie pojawią się burze" - podał synoptyk. W trakcie burz wysokość opadów może wynieść do 30 mm.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 19 st. C na Wybrzeżu, 20 st. C na północnym wschodzie, 24-25 st. C w centrum, do 32 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, lokalnie porywisty. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.