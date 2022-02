Synoptyk IMGW: sobota pogodna i ciepła

Do końca dnia sobota będzie pogodna i bez opadów - powiedziała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Lilianna Drożdżyńska. Ładna pogoda ma się utrzymać do końca weekendu.

Według Drożdżyńskiej, przez najbliższe kilkadziesiąt godzin nad Polską będzie pogodnie i bez opadów.

"W sobotę do zachodu słońca zachmurzenie będzie na ogół małe. Na północy i południowym wschodzie miejscami umiarkowane, lokalnie duże, ale bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Na zachodzie i nad samym morzem prognozujemy 4 stopnie, na Podhalu i krańcach wschodnich około zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad samym morzem porywisty i osiągający do 55 km/h, na ogół z kierunków zachodnich" - powiedziała Drożdżyńska.

Dodała, że na Śląsku i w Małopolsce wiatr będzie słaby i zmienny, a wysoko w górach umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h.

Noc na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Tylko na północy może wzrosnąć do umiarkowanego, a nad samym morzem do dużego.

Według prognozy, na przeważającym obszarze kraju temperatura minimalna wyniesie od minus 4 do minus 2 stopni, a na południowym wschodzie od minus 8 do minus 5. Minus pięć stopni może pojawić się także w Małopolsce i w woj. świętokrzyskim. Najcieplej, około zera, wskażą termometry nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat od minus 15 do minus 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i w Sudetach porywisty. Nad morzem w porywach osiągnie do 55 km/h, w Sudetach do 75 km/h.