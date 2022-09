Synoptyk IMGW: sobota pogodna niemal w całym kraju

Za wyjątkiem południowego zachodu i północy sobota do końca dnia w całym kraju będzie słoneczna, z temperaturami od 16 do 22 stopni Celsjusza - powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazała Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, sobota do końca dnia będzie pogodna na przeważającym obszarze kraju.

"Niemal w całym kraju słonecznie. Więcej chmur może pojawić się na południowym zachodzie i na północy. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na wschodzie do 22 na zachodzie kraju. W rejonach górskich około 16 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, tylko nad morzem okresami dość silny i porywisty" - powiedziała Anna Woźniak.

W nocy niemal w całym kraju będzie pogodnie. Tylko na południowym zachodzie i południu mogą pojawić się chmury. Na krańcach południowozachodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie i w kotlinach Sudetów mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 8-9 w centrum, do 12 na południowym zachodzie. Na Suwalszczyźnie spadki do 6 stopni, przy gruncie mogą dojść do zera. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Nad morzem początkowo dość silny i porywisty.