Synoptyk IMGW: sobota raczej pochmurna i deszczowa

W sobotę najładniejsza pogoda jest w północno-wschodniej części Polski - powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno i deszczowo.

Jak przekazała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, na północnym wschodzie, od Pomorza Gdańskiego po Podlasie i przy wschodniej granicy Polski w sobotę będzie jeszcze pogodnie i bez opadów. "Na pozostałym obszarze kraju pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna od 5 stopni C. w Szczecinku, 9-11 st. C. w centrum, do 18-20 st. C. na wschodzie Wielkopolski i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków wschodnich. Na południu kraju możliwe są słabe burze z opadami do 15 mm deszczu i wiatrem dochodzącym do 65 km/h" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Noc na północy kraju będzie pogodna i bez opadów. Reszta Polski w chmurach i z opadami deszczu. Silniejsze opady spodziewane są na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 9-10 w Małopolsce i Podkarpaciu. Na północnym wschodzie możliwe są przygruntowe przymrozki. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, osiągający prędkość do 60 km/h.