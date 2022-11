Synoptyk IMGW: sobota z lekkim mrozem niemal w całym kraju

Sobota będzie najchłodniejszym dniem w listopadowym ataku zimy; temperatura będzie się wahać od minus 4 st. na wschodzie do plus 4 st. C nad morzem. Jak powiedział PAP Jakub Gawron z IMGW-PIB, w ciągu dnia w północno-zachodniej części Polski może spaść do 10 cm śniegu.

Jak przekazał PAP Jakub Gawron w Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, sobota będzie bardzo chłodna, jak na tę porę roku. Temperatury maksymalne w piątek były niższe o około 4-6 stopni Celsjusza od średnich z ostatnich 30 lat.

"W sobotę najwięcej chmur będzie na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na pozostałym obszarze spodziewane są większe przejaśnienia, a okresami rozpogodzenia. W rejonie północno-zachodniej Polski prognozowane są opady do 10 cm śniegu. Na pozostałym obszarze kraju, za wyjątkiem południowego zachodu, gdzie nie spodziewamy się opadów, możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 na północnym wschodzie do około zera na zachodzie i do 3-4 na plusie nad samym morzem. W obszarach podgórskich temperatura maksymalna wyniesie minus 5 stopni. Wiatr na ogół słaby, na północy kraju umiarkowany, nad samym morzem okresami może być dość silny, a na pomorzu zachodnim silny i w porywach dochodzący do 60 km/h" - powiedział Jakub Gawron.

W nocy na północnym zachodzie Polski zachmurzenie będzie duże. Więcej chmur okresami pojawi się także na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze pogodnie. Największe opady śniegu na północy i północnym zachodzie kraju, gdzie może spaść do cm białego puchu. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów. Słabe opady śniegu są także prognozowane na krańcach południowych. Noc zimna, z temperaturami od minus 10 na północnym wschodzie, około minus 6 w centrum, do minus 1 na krańcach północno-zachodnich. W kotlinach sudeckich temperatura może spaść do minus 11 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych.