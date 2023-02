Synoptyk IMGW: sobota z opadami i wietrzna

W sobotę nad Polską z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Jak powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB, za jego sprawą w całym kraju możliwe są opady i będzie wiał silniejszy wiatr.

Jak przekazał Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, za sprawą przechodzącego nad Polską układu frontów atmosferycznych, sobota będzie wietrzna i z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a na obszarach podgórskich lokalnie także śniegu. Na południowym wschodzie możliwe są okresowe opady marznące, powodujące gołoledź.

"W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około zera na południowym wschodzie kraju, około 4 stopnie w centrum do 8 na Nizinie Szczecińskiej. Komfort termiczny będzie obniżał wiejący z kierunków zachodnich wiatr, który będzie umiarkowany i okresami dość silny. Nad samym morzem może osiągać prędkość do 90 km/h, a w górach wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne" - powiedział Jakub Gawron.

W nocy front atmosferyczny będzie oddziaływał tylko na obszar Polski południowo - wschodniej. Tam też możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze opady tylko w początkowej fazie nocy, szybko zanikające. Zachmurzenie będzie duże, ale w północnej połowie kraju możliwe są większe przejaśnienia.

W obszarach podgórskich Karpat może spaść do około 10 cm świeżego śniegu. W rejonie województw śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego prognozowane są opady do jednego centymetra śniegu i deszczu ze śniegiem, mające charakter marznący. W północnej połowie kraju pojawią się marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od minus 7 stopni w obszarach podgórskich, minus 5 na Suwalszczyźnie, około minus 2 w centrum kraju, do 2-3 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty, na ogół północno-zachodni i północny.