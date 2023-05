Synoptyk IMGW: sobota z temperaturą do 24 stopni Celsjusza na południu i na południowym wschodzie kraju

Od piątku z każdym dniem mam być coraz cieplej i jak powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, w sobotę na południu i południowym wschodzie temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Tam też może przelotnie popadać i lokalnie mogą wystąpić burze. W nocy więcej pogodnego nieba.

Sobota zapowiada się z zachmurzeniem dużym na przeważającym obszarze kraju, ale jak zaznaczył Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po południu możliwe są już większe przejaśnienia, a na północnym wschodzie także rozpogodzenia.

"Miejscami, zwłaszcza na południu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz na południowych krańcach Lubelszczyzny burze. W trakcie ich trwania może lokalnie spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągnąć do 65 km/h" - przekazał synoptyk IMGW.

Najcieplej będzie na południu oraz na południowym wschodzie. Tam do 24 stopni Celsjusza. Najchłodniej sobota zapowiada się na Wybrzeżu. Tam 12-14 stopni Celsjusza. Do ok. 18 stopni temperatura powinna wzrosnąć na zachodzie.

Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków wschodnich.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie już małe w Polsce południowo-wschodniej, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Początkowo w górach, Karpatach możliwe zanikające burze i przelotne opady deszczu.

"Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 10 stopni w centrum, do 13-14 stopni Celsjusza na zachodzie oraz na południowym zachodzie" - powiedział synoptyk IMGW.

Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.