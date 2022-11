Synoptyk IMGW: sobota ze śniegiem na Pomorzu, noc z temperaturą do minus 12 st. C

W sobotę ujemne temperatury wskażą termometry niemal w całym kraju, na Pomorzu Zachodnim może intensywnie padać śnieg. Jak powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, w nocy w Kotlinie Jeleniogórskiej i innych kotlinach temperatura spadnie do minus 12 st. C.

Sobota zapowiada się pogodnie, choć mogą pojawiać się chmury, szczególnie na Pomorzu, bo tam miejscami, zwłaszcza w jego zachodniej części, intensywnie będzie padać śnieg - przekazał Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

"Miejscami tego śniegu może spaść do 5-6 cm. To będą przelotne opady, występować będą na niewielkich obszarach. Chmury będą się nasuwać znad Bałtyku, więc im głębiej w ląd tym prawdopodobieństwo tego najbardziej intensywnego śniegu będzie mniejsze" - powiedział synoptyk.

Śnieg, który spadnie, raczej się nie stopi, bo w całej Polsce będą temperatury ujemne.

Przydadzą się czapki i rękawiczki, bo w najcieplejszym momencie dnia na wschodzie i w górach temperatura wyniesie od minus 5 do minus 4 stopni Celsjusza. W centrum będzie ok. minus 2 stopni, 0 stopni wskażą termometry na zachodzie. Najcieplej będzie w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, od 1 do 3 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół zmienny, na Pomorzu z kierunku południowo-zachodniego.

Noc z soboty na niedzielę znów ma być mroźna, z najniższymi wartościami temperatury tej jesieni i z opadami śniegu w północnej połowie Polski.

Jak przekazał synoptyk IMGW, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu, północnej części Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej będzie okresami wzrastać do dużego. Miejscami w tej części Polski będzie padał śnieg. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to 3-5 cm.

W Kotlinie Jeleniogórskiej i w innych kotlinach temperatura spadnie do minus 10-12 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie spodziewanych jest ok. minus 10 stopni. "W centrum te wartości temperatury minimalnej to od minus 7 do minus 5 stopni Celsjusza. Podobnie na południu kraju. Na zachodzie termometry wskażą od minus 4 do minus 2. Nad samym morzem będzie najcieplej, od minus 2 stopni do 0" - podał Ogrodnik.

Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.