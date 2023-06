Synoptyk IMGW: środa deszczowa i umiarkowanie ciepła

W środę w całym kraju mogą pojawiać się opady deszczu. Będzie umiarkowanie ciepło, z temperaturą do 22 stopni Celsjusza - powiedziała PAP synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka.

Środa zapowiada się deszczowo, z tym, że burze spodziewane są głównie na północy i na południowym wschodzie. Jak przekazała PAP Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będą one już słabsze niż we wtorek. Spadnie w nich do 15 mm deszczu, a porywy wiatru nie przekroczą 65 km/h.

"Będzie też nieco chłodniej. Na ogół od 18 do 22 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich tylko 15 stopni Celsjusza" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Wiatr będzie porywisty, w burzach silniejszy, z kierunków zachodnich.

W nocy ze środy na czwartek od zachodu pogoda zacznie się poprawiać. Pojawią się rozpogodzenia, ale na północy, wschodzie i południowym wschodzie jeszcze spodziewane są przelotne opady i zanikające burze.

W tych rozpogodzeniach, jak wskazała synoptyk IMGW, będzie najchłodniej. Temperatura minimalna wyniesie 11 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą 13 stopni, a najcieplej powinno być nad morzem, ok. 15 st.

"Wiatr będzie już słaby, tylko podczas burz początkowo porywisty, zachodni i północno-zachodni" - powiedziała synoptyk IMGW.

Według prognoz do piątku będzie się robić coraz cieplej. W piątek na zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 28 stopni Celsjusza, ale tam będzie burzowo. W sobotę ten burzowy front przemieści się na wschód. W niedzielę jeszcze przelotnie pokropi i może silniej powiać. Natomiast od poniedziałku powinno być już coraz więcej słońca, ale bez upałów.