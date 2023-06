Synoptyk IMGW: środa gorąca, w zachodniej połowie kraju burzowa

W środę, w pierwszy dzień astronomicznego lata, będzie gorąco niemal w całym kraju – powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Nieznaczne ochłodzenie można będzie znaleźć jedynie nad morzem. W zachodniej połowie kraju spodziewane są burze z deszczem i gradem oraz silnym wiatrem.

Środa zapowiada się upalnie i burzowo.

"W zachodniej połowie kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, z opadami deszczu do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm, i porywami wiatru nawet do 90 km/h. Pogoda zrobi się wręcz niebezpieczna" - zaznaczył Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najspokojniej natomiast, co zaznaczył synoptyk IMGW, powinno być na wschodzie kraju, bo tam zachmurzenie będzie jeszcze małe i umiarkowane, jedynie okresami wzrastające do dużego.

Wciąż będzie upalnie. Gorąco dotrze też na wschód kraju. Tam temperatura maksymalna wyniesie 26-29 stopni Celsjusza. Najgoręcej, jak powiedział synoptyk IMGW, będzie na zachodzie. Tam do 32 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem środa zapowiada się nieco chłodniej, z temperaturą 24-27 stopni Celsjusza.

Wiatr nadal będzie na ogół słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy ze środy na czwartek najspokojniej w pogodzie wciąż ma być na wschodzie kraju. Tam zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotnie popada deszcz. Spodziewane są także burze, nawet przez całą noc. "W trakcie burz opady deszczu nie będą już tak intensywne jak w dzień, nie powinny przekroczyć 15-20 mm" - powiedział synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od 14-16 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich do 16-19 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze Polski.

Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, ale w trakcie burz jego porywy, zwłaszcza w pierwszej części nocy, mogą sięgnąć do 75-80 km/h.

Według prognoz, czwartek będzie nieco spokojniejszym dniem w pogodzie. Burze się przemieszczą na wschód, a na pozostałym obszarze będzie spokojniej, ale wciąż upalnie. Z kolei w piątek pogoda zacznie się zmieniać. W całym kraju należy się spodziewać niebezpiecznych burz i silnych opadów deszczu, od zachodu zacznie się robić coraz chłodniej. W sobotę, jak przekazał Gawron, miejscami temperatura nawet nie osiągnie 20 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach ma zrobić się przyjemniej. Nie będzie upałów, ale będzie ciepło z temperaturą 22-23 stopni Celsjusza.