Synoptyk IMGW: środa najchłodniejsza na północy i w regionie podgórskich Karpat

Zaledwie do 19 stopni Celsjusza spodziewanych jest w środę na północy kraju i w regionie podgórskich Karpat. Najcieplej będzie na południu Polski. Tam do 25 stopni Celsjusza – powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę temperatura powietrza osiągnie najwyższe wartości na południu kraju. Nie przekroczy jednak 25 stopni Celsjusza. Natomiast na północy i w regionie podgórskich Karpat będzie najchłodniej. Tam do 19 stopni Celsjusza.

W środę zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Więcej rozpogodzeń spodziewanych jest dopiero pod wieczór.

"Miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-zachodnich, czyli w Karpatach i Sudetach, możliwe są słabe burze z sumą opadów do 10 mm i porywami wiatru do 65 km/h. Na te zjawiska nie są wystawione ostrzeżenia" - powiedziała Pacocha.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodniego i północno-zachodniego.

Prognozy wskazują na to, że noc ze środy na czwartek będzie na ogół dość pogodna. Więcej chmur będzie na krańcach północnych, południowych, miejscami na wschodzie i tam może przelotnie popadać deszcz.

"Na wschodnim Wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego możliwe słabe, lokalne burze. Ale będą to słabe zjawiska. Spodziewamy się w nich opadów deszczu do 5-10 mm i porywów wiatru maksymalnie do 55 km/h" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Temperatura nad ranem wyniesie od 9 stopni Celsjusza w pasie pojezierzy do 15 stopni na południu i nad morzem. "Chłodniej będzie tylko w kotlinach sudeckich. Tam ok. 7 stopni" - powiedziała Pacocha.

Wiatr będzie słaby, zmienny. Jedynie na północy, a zwłaszcza nad morzem, umiarkowany i dość silny oraz porywisty z kierunków zachodnich.