Synoptyk IMGW: środa najcieplejsza na południowym zachodzie, tam do 18 st. C

W środę do końca dnia na zachodzie i na południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Najwyższą temperaturę termometry wskażą na południowym zachodzie kraju. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk, tam w najcieplejszym momencie dnia będzie nawet 18 stopni Celsjusza.

Jak przekazała PAP Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę zachmurzenie małe i umiarkowane będzie na zachodzie i południu kraju.

Natomiast na wschodzie kraju niebo będzie zachmurzone. Jednak mogą pojawić się tam większe przejaśnienia. Miejscami na północy i wschodzie kraju może słabo popadać deszcz. Ponadto w ciągu dnia na północnym wschodzie możliwe są silne zamglenia.

Synoptyk IMGW zaznaczyła, że najcieplej będzie na południowym zachodzie. Tam w środę do 17-18 stopni Celsjusza. W centrum będzie do 15 stopni. Tylko 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie.

"Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem i na Podkarpaciu porywisty, w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h" - powiedziała synoptyk.

W nocy ze środy na czwartek tylko na północy i na północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże. "Tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu dużo rozpogodzeń" - podała Bazyluk.

Jednocześnie dodała, że na zachodzie, w centrum i na Pomorzu spodziewane są mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie, w kotlinach górskich, do 100 m.

Najchłodniej ma być na południu kraju. Tam do 2 stopni Celsjusza, ale w kotlinach górskich przy gruncie temperatura może spaść do minus 1. W centrum ok. 4-5 stopni Celsjusza, do 6-7 stopni na północy. Najcieplej nad morzem, tam 9 stopni Celsjusza.

Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.