Synoptyk IMGW: środa pochmurna, nad morzem wietrzna; w nocy możliwe przymrozki w okolicach Jeleniej Góry

Środowe popołudnie i wieczór będą pochmurne. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska zachmurzenie będzie duże, miejscami nawet całkowite. Popada deszcz. Nad morzem pogoda wietrzna. Tam porywy wiatru do 75 km/h. W nocy spodziewane są przymrozki w okolicy Jeleniej Góry.

W środę do końca dnia zachmurzenie będzie duże, miejscami nawet całkowite. Będą występowały opady deszczu lub mżawki.

"Najbardziej prawdopodobne są one w pasie od Dolnego Śląska po Zatokę Gdańską, ale niewykluczone, że i na pozostałym obszarze kraju też się będą zdarzać. Miejscami tego deszczu może spaść jeszcze ok. 10 mm" - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dodała, że w górach będzie padał śnieg. Tam, w wysokich partiach gór, ten przyrost pokrywy śnieżnej może być jeszcze o kilka centymetrów - w Sudetach o 5 cm, a w Tatrach nawet o 10 cm.

"Niewykluczone, że gdzieś, szczególnie na wschodzie, po południu mogą pojawić się burze. Szanse na ich wystąpienie jest jednak raczej niewielka" - przekazała Dąbrowska.

Nadal najcieplej będzie we wschodniej połowie kraju. Tam do 13-14 stopni Celsjusza. Na zachodzie, na południowym zachodzie temperatura maksymalna wyniesie 8-10 stopni, nad samym morzem zaledwie do 7 stopni, a w obszarach podgórskich, w Sudetach i Karpatach będzie jeszcze zimniej. Tam do 6 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu dość silny i silny, w porywach osiągający do 75 km/h. Na ten silny wiatr wiejący z kierunków północnego i północno-wschodniego zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązujące go do godz. 19.

W nocy ze środy na czwartek spodziewany jest dalszy ciąg pochmurnej pogody. "Większe przejaśnienia możliwe są na północnym wschodzie i miejscami na Wybrzeżu. Rozpogodzić się może również w kotlinach, szczególnie w sudeckich. Tam też może utworzyć się mgła ograniczająca widzialność do ok. 300 m" - wskazała synoptyk IMGW.

Opady nie będą już silne, ale jeszcze głównie na północnym zachodzie może spaść do ok. 8 mm deszczu. W górach spodziewane są opady śniegu, ale już słabsze.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, ok. 5 stopni w centrum, do 7 stopni Celsjusza na wschodzie. W rejonach podgórskich, zwłaszcza tam, gdzie się rozpogodzi, spodziewane są spadki temperatury od zera do ok. 2 stopni Celsjusza.

Ponadto, jak zaznaczyła synoptyk IMGW, w kotlinach sudeckich, szczególnie w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, mogą wystąpić przy gruncie spadki temperatury do minus 3 stopni Celsjusza, miejscami do minus 1 stopnia Celsjusza. Na okolice Jeleniej Góry wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Będzie obowiązywać od godz. 23 w środę do godz. 6 rano w czwartek.

Wiatr będzie północno-wschodni, miejscami północny, na Wybrzeżu jeszcze początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h. Porywy do 60 km/h mogą też występować w górach. Na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby i umiarkowany.