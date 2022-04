Synoptyk IMGW: środa pochmurna z opadami deszczu na północy i w centrum

Środowe popołudnie będzie pochmurne z opadami deszczu. Tylko nad morzem i na południowym wschodzie pojawią się lokalne przejaśnienia – powiedziała w środę dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

W środę do końca dnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu i silnym wiatrem. "W regionie Wielkopolski, ziemi łódzkiej i na Mazowszu w ciągu dnia może spaść nawet do 12 litrów wody na metr kwadratowy. Tam w ciągu dnia niebo przykryją chmury i nie ma co liczyć na rozpogodzenia" - przekazała synoptyk. Jak dodała, opady wraz z upływem dnia będą słabły, a w nocy zanikną.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna wyniesie na wschodzie kraju 7 st. C, w centrum 8 st. C i na Pomorzu 14 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.