Synoptyk IMGW: środa pochmurna z rozpogodzeniami i lokalnymi burzami

W środę po południu pogoda zacznie się pogarszać, wzrośnie zachmurzenie i lokalnie mogą wystąpić opady deszczu, a nawet burze – powiedziała w środę dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

Wraz z upływem dnia zachmurzenie wzrośnie z małego do umiarkowanego, a na północy i południu kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. "Południowa i zachodnia część kraju jeszcze w ciągu dnia będzie słoneczna z małym zachmurzeniem, ale już na północy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże" - przekazała synoptyk. Jedynie na wschodzie kraju mogą wystąpić opady deszczu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są lokalne burze. W rejonach burz opady mogą osiągać od 8 do 10 milimetrów na metr kwadratowy, będzie wiał porywisty wiatr do 60 km/h.

W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 st. C na północnym wschodzie do 26 st. C na południu. "Środa będzie ciepłym i przyjemnym dniem, z wysoką temperaturą, na którą czekaliśmy od wielu dni" - podsumowała synoptyk. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.