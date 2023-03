Synoptyk IMGW: środa z opadami od śniegu po deszcz, najcieplejsza na Podkarpaciu

W środę miejscami popada śnieg, deszcz ze śniegiem, a w południowej części kraju także deszcz. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha, najwyższa temperatura spodziewana jest na Podkarpaciu. Tam wzrośnie do 8 stopni Celsjusza.

Środa zapowiada się kolejnym dniem z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe będą tylko lokalnie na północnym wschodzie.

Miejscami popada śnieg, deszcz ze śniegiem, a w południowej części kraju także deszcz. "W Sudetach kolejny przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 5 cm" - przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak podała synoptyk IMGW, temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 3 stopni w centrum. Najwyższe wartości spodziewane są na Podkarpaciu - do 8 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jeszcze nadal porywisty. Na północy te porywy do 65 km/h, a nad morzem do 75 km/h. Powieje z zachodu.

W nocy ze środy na czwartek w południowej połowie kraju zachmurzenie będzie całkowite z niewielkimi przejaśnieniami. Na północy ma być nieco pogodniej.

Nadal miejscami popada śnieg, deszcz ze śniegiem, a na południu kraju także deszcz. "Miejscami będzie występowało oblodzenie dróg i chodników" - ostrzegła Pacocha.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza na północy, minus 3 stopnie w centrum, do plus 2 stopni Celsjusza na południu.

"Wiatr będzie już spokojniejszy, bo słaby, z kierunków zmieniających się. Jedynie nad morzem umiarkowany, północno-zachodni i zachodni" - powiedziała synoptyk IMGW.