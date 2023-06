Synoptyk IMGW: upalnie na zachodzie Polski – do 32 stopni Celsjusza

We wtorek najcieplej jest na zachodzie Polski. Tam, jak podał PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron, termometry w cieniu wskażą do 32 stopni Celsjusza. Na zachodzie i krańcach wschodnich Polski może miejscami popadać i zagrzmieć.

Wtorek, jak powiedział PAP Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pozostanie pogodnym dniem na przeważającym obszarze kraju.

"Jedynie na krańcach wschodnich Polski oraz na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Tym burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 20-25 mm i porywy wiatru do ok. 65 km/h" - zaznaczył synoptyk IMGW.

Na wschodzie kraju temperatura wzrośnie do 26-26 stopni Celsjusza, ale najcieplej, wręcz upalnie, będzie na zachodzie Polski, do 32 stopni Celsjusza. Za to najprzyjemniej dla tych, co nie lubią upałów, będzie nad morzem. Tam, jak wskazał Gawron, od 20 do 24 stopni Celsjusza.

Wiatr jest na ogół słaby, zmienny.

W nocy z wtorku na środę sytuacja pogodowa zacznie się nieco uspokajać. "Zachmurzenie na wschodzie będzie na ogół małe i umiarkowane, na zachodzie jeszcze, głównie w pierwszej połowie nocy, może być miejscami duże i tam będą występowały przelotne opady deszczu i zanikające burze. Opady w trakcie tych burz będą już zdecydowanie słabsze, do ok. 10 mm" - powiedział synoptyk IMGW.

Dodał, że miejscami, zwłaszcza w drugiej połowie nocy, mogą się tworzyć krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 12-14 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich, 13-15 stopni na wschodzie kraju, do 18 stopni miejscami w centrum i na zachodzie, a nawet do 19 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Tam zapowiada się niemal tropikalna noc.

Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.