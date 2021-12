Synoptyk IMGW: W całym kraju mróz, opady śniegu w rejonach podgórskich

W sobotę w całym kraju będzie mroźno. W rejonach podgórskich silne opady śniegu. W Karpatach w nocy nawet minus 20 stopni - powiedział PAP Karol Walczak, synoptyk IMGW.

Według przygotowanej przez niego prognozy, w sobotę poprawi się pogoda, ale w całym kraju będzie mroźno.

"W sobotę zdecydowana poprawa pogody. Nad Polską zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Opady śniegu wystąpią na północy kraju oraz na krańcach południowych. Najsilniejsze wystąpią w obszarach podgórskich" - powiedział Walczak.

IMGW informuje, że rejonach podgórskich może spaść nawet do 10 cm. śniegu. Na północy kraju nasypie od 3 do 5 cm. W głębi kraju bez opadów - będzie słonecznie.

Temperatura maksymalna w całym kraju od minus 5 stopni Celsjusza do minus 3. Nieco wyższa temperatura minus 1 stopień w okolicach Krakowa. Wiatr będzie słaby, zmienny. Tylko na Wybrzeżu będzie wiał w porywach do 55 km/h.

Według IMGW, sobotnia noc będzie mroźna. Temperatura w kraju spadnie do minus 10 stopni, a w obszarach podgórskich możliwe są spadki do minus 15 stopni. W Karpatach możliwy jest spadek nawet do minus 20 stopni.