Synoptyk IMGW: w czwartek ciepło i deszczowo

W czwartek będzie ciepło w całym kraju, od 12 do 18 stopni Celsjusza. Przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny spowoduje opady deszczu a lokalnie burze – powiedziała PAP Dorota Pacocha, synoptyk IMGW.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami będzie padał przelotny deszcz, na północy deszcz ze śniegiem. Na północnym zachodzie opady wyniosą ok. 10-12 mm na metr kwadratowy. Miejscami mogą wystąpić burze, głównie na zachodzie.

Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północy oraz 15 stopni w centrum, do 18 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

Wiatr umiarkowany i dość silny na Wybrzeżu do 45 km/h, w całym kraju w porywach do 65 km/h, a na zachodzie i północy do 80 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 120 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy przechodzące w deszcz ze śniegiem miejscami śnieg. Prognozowana suma opadów do 10 mm na północnym wschodzie oraz południu. Wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Miejscami wystąpią burze.

Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na północny, do 6 stopni na południu kraju, na Podkarpaciu do 8 stopni.

Wiatr silny, porywisty w całym kraju, na północy do 45 km/h, na Wybrzeżu do 55 km/h, w całym kraju w porywach do 85 km/h, a na Wybrzeżu do 95 km/h. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach i Karpatach porywy wiatru do 130 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.