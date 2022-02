Synoptyk IMGW: w czwartek ciepło - nawet 12 stopni

W czwartek będzie ciepło, na południowym zachodzie termometry wskażą 12 st. C. Na północy kraju spadnie do 8 milimetrów deszczu. Wiatr w ciągu dnia słaby i umiarkowany. W nocy spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 5 cm. - powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

W czwartek - jak prognozuje IMGW - najładniejsza pogoda będzie na południu kraju. "Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 5 st. C na północy do nawet 12 stopni na południowym zachodzie" - wskazał synoptyk.

"Na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia należy się spodziewać dużego zachmurzenia, z możliwymi okresami rozpogodzeń. W północnej połowie kraju opady deszczu, miejscami od 5 do 8 milimetrów" - stwierdził synoptyk.

Jakub Gawron przewiduje, że do wieczora będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr zachodni i południowo-zachodni, zaś w nocy zachodni i północno-zachodni.

Jak wskazał synoptyk IMGW, w nocy będzie przeważać zachmurzenie, miejscami na południu większe przejaśnienia. "Niemal w całym kraju będą występować przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem" - zaznaczył. Temperatura minimalna od zera stopni na północy do 4 st. C na południu.

Opady śniegu będą związane z przechodzeniem strefy frontowej, która w nocy rozciągnie się od Podlasia po Dolny Śląsk. "W tej strefie będzie najwięcej opadów deszczu - do 6 milimetrów. W Sudetach może spaść do 5 cm śniegu. W górach porywy wiatru do 60 km/h, w związku z czym będziemy mieli do czynienia z zawiejami i zamieciami śnieżnymi" - zaznaczył Gawron.