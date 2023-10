Synoptyk IMGW: w czwartek dużo chmur i słabe opady deszczu

W czwartek będzie chłodno, termometry pokażą maksymalnie od 6 do 13 stopni Celsjusza – przekazał PAP Michał Kowalczuk, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebo przykryją chmury i miejscami spadnie deszcz - dodał.

W czwartek zachmurzenie będzie duże niemal na obszarze całego kraju i miejscami spadnie słaby deszcz.

Temperatura maksymalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie, ok. 8 stopni w centrum kraju, do 11-13 na południu i południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunku wschodniego. Nad morzem powieje do 60 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże i całkowite na obszarze niemal całego kraju, możliwe również opady deszczu. Na północy lokalnie spadnie deszcz ze śniegiem oraz słaby śnieg.

Temperatura podzieli Polskę, będzie duży kontrast termiczny. Nad samym morzem termometry pokażą od 3 do 6 stopni Celsjusza. Na północy, poza obszarami nadmorskimi, będzie od 0 do 2 stopni, w centrum ok. 3-6 stopni, a na południu kraju od 7 do 9 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty, powieje z kierunku wschodniego. Najsilniejsze porywy możliwe są nad morzem ok. 70-75 km/h.

Jak przekazał PAP synoptyk Michał Kowalczuk, w kolejnych dniach kontrast termiczny będzie się wzmagał. W piątek na Suwalszczyźnie termometry pokażą ok. 2 stopnie Celsjusza, a na Dolnym Śląsku niemal 20 stopni.