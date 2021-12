Synoptyk IMGW: w czwartek opady marznącego deszczu i gołoledź; na drogach będzie ślisko

W południe w całym kraju będzie pochmurno, na pozostałym obszarze kraju spadnie deszcz i mżawka. Ponadto, dla południowego wschodu wydano ostrzeżenia 1 stopnia dot. opadów marznącego deszczu, którego skutkiem będzie gołoledź - powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Temperatura w południe na północnym wschodzie nie powinna przekroczyć 0 st. Celsjusza. Cieplej w centrum, najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie do 11 stopni. "Na krańcach wschodnich - o tej porze - lokalne opady marznącego deszczu i mżawki będą powodować gołoledź" - prognozuje Grażyna Dąbrowska.

IMGW prognozuje, że w czwartkowe południe "na Suwalszczyźnie powinny się pojawić słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu". "Na północnym zachodzie lokalnie wystąpią mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, wiatr słaby w kierunku południowo-zachodnim" - dodano.

Wieczorem przybędzie chmur. Opady deszczu - według prognozy IMGW - o tej porze wystąpią w całym kraju. "Na Suwalszczyźnie temperatura sięgnie 0 stopnia Celsjusza" - wskazała Grażyna Dąbrowska.

W nocy możliwe opady deszczu. "Na Pomorzu i południu kraju może spaść do 10 milimetrów deszczu, więcej, bo 15 milimetrów spodziewane są w Karpatach - tam temperatura do 1 st. C" - poinformowała Dąbrowska. Na pozostałym obszarze kraju noc upłynie pod znakiem dodatnich temperatur. "Od 2 st. C na Mazowszu i Mazurach do 10 stopni na południowym zachodzie" - prognozuje IMGW.

"Przewidujemy w nocy wzrost prędkości wiatru. W porywach osiągnie od 65 km/h na Wybrzeżu do 90 km/h w Sudetach. W Karpatach - 75 km/h" - stwierdziła synoptyk.

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowego wschodu. "Ostrzeżenia dotyczą opadów marznącego deszczu, które będą powodować gołoledź" - zaznaczyła synoptyk. Z związku z wydanym ostrzeżeniem przewidywane są trudne warunki na drogach, będzie ślisko.