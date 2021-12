Synoptyk IMGW: w czwartek pochmurnie; od -5 st. C na północnym wschodzie do 1 st. na zachodzie

W czwartek będzie pochmurnie. Na zachodzie kraju przewidujemy opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej na południowym zachodzie może sięgnąć nawet 5 cm. Temperatura będzie się wahać od -5 st. Celsjusza na krańcach północno-wschodnich do 1 st. na zachodzie - przekazał PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Prognoza synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakuba Gawrona przewiduje, że "w ciągu dnia w zachodniej części kraju powinien spaść śnieg." Dodał także, że "na południowym zachodzie przyrost pokrywy śnieżnej może osiągnąć nawet do 5 cm".

Jak przekazał PAP synoptyk IMGW, "w czwartek będzie pochmurnie". "Temperatura będzie się wahać od -5 st. Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich do 1 stopnia na zachodzie".

IMGW prognozuje, że "w czwartek wieczorem w regionie Górnego Śląska nie wykluczone opady marznącego deszczu". "Przewidujemy wiatr umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Z kolei nad morzem okresami dość silny, porywisty wiatr" - zaznaczył Gawron.

"Począwszy od Górnego Śląska przez Mazowsze po województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie przewidujemy w nocy możliwość marznących opadów deszczu" - powiedział Gawron. Ponadto przekazał, że "w nocy temperatura będzie się wahać od -5 st. C na północnym wschodzie do -1 stopnia na południowym zachodzie i południowym wschodzie". Nad morzem cieplej, "do 0 stopni Celsjusza" - stwierdził synoptyk IMGW