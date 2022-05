Synoptyk IMGW: w czwartek pogodnie i ciepło, na wschodzie i południu lokalne burze

Czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnym i słonecznym dniem - powiedziała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak. W części kraju możliwe są lokalne burze z gradem.

W czwartek w zachodniej połowie kraju pojawi się jeszcze więcej rozpogodzeń, a zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

"Na wschodzie i południu słońca nie zabraknie, będzie bardzo ciepło, ale prognozowane są lokalne opady deszczu i burze" - przekazała synoptyk.

Jak dodała, burze mogą pojawić się na Przedgórzu Sudeckim, Podkarpaciu i w Małopolsce. "Burze będą występowały lokalnie i mogą mieć gwałtowny charakter z opadami deszczu do 20 milimetrów na metr kwadratowy i porywistym wiatrem" - podkreśliła. W trakcie burz miejscami może wystąpić grad.

Temperatura minimalna nad morzem wyniesie 13 st. C, w centrum 24 st. C. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, do 28 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, silny i porywisty. Nad morzem do 60 km/h z kierunków zachodnich.