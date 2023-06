Synoptyk IMGW: W czwartek przelotny deszcz i burze na wschodzie kraju

W czwartek przelotne opady deszczu i burze spodziewane są na wschodzie kraju. Będzie cieplej niż w środę, do 26 stopni Celsjusza na zachodzie Polski – powiedział synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

"W czwartek na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Natomiast na wschodzie okresami wzrośnie do dużego i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. W ich trakcie może spaść go do 10-15 mm" - powiedział Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie 23-25 stopni Celsjusza, a na zachodzie 22-26 stopni. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich - tam ok. 20 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na wschodzie również porywisty. Tam w trakcie burz możliwe porywy do ok. 65 km/h. W nocy z czwartku na piątek burze będą zanikać.

Na zachodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i tam oraz na północnym zachodzie przelotnie popada. "Z kolei na pozostałym obszarze kraju powinny pojawić się większe przejaśnienia, a na południu także rozpogodzenia" - wskazał synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 15 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie, a na krańcach zachodnich i północno-zachodnich od 14 do 18 stopni. Lokalnie możliwe silne zamglenia. Wiatr będzie słaby z kierunków zmieniających się. W weekend pogoda "w kratkę".