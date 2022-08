Synoptyk IMGW: w czwartek upalnie do 32 stopni

W czwartek niemal w całym kraju będzie bardzo ciepło, na wschodzie nawet 32 stopnie Celsjusza. Na południowym zachodzie mogą wystąpić krótkotrwałe burze, z gradem o średnicy do 3 mm– poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

W czwartek na wschodzie kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. W pozostałej części zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie. Burze będą krótkotrwałe.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na krańcach południowo-zachodnich, szczególnie na obszarach górskich do 35 mm. Lokalnie może spaść grad do 3 mm średnicy.

Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na zachodzie do 32 stopni na wschodzie. Chłodniej w dolinach górskich i nad morzem około 22 stopni.

Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju okresami duże. Początkowo przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, a na południowym zachodzie do 20 mm. W drugiej części nocy miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 14 stopni Celsjusza na południu do 21 stopni na północy, w okolicy Helu. "Tutaj na północy, Gdańsk, Hel będziemy mieli do czynienia z nocą tropikalną. Tam będzie bardzo ciepło w nocy" - powiedziała Pacocha.

Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.