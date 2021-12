Synoptyk IMGW: w czwartek wietrznie; na Podlasiu i w woj. warmińsko-mazurskim wiatr może osiągnąć 90 km: h

W czwartek na przeważającej części kraju będzie wietrznie. W północno-wschodniej Polsce podmuchy wiatru mogą osiągnąć do 90 km/h. Temperatura będzie się wahać od -3 stopni w północnym wschodzie i Wielkopolsce do -6 w centrum. Cieplej nad morzem, do 1 st. - powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Z prognozy pogody przygotowanej przez synoptyka IMGW Michała Ogrodnika wynika, że w czwartek należy się spodziewać wietrznej pogody. "W południe najsilniejsze porywy wiatru powinny pojawić się na Pomorzu Zachodnim. Silniejszy wiatr może być na Kujawach" - powiedział.

Na czwartek wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia dla woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. "Informujemy w nim, że miejscami w porywach wiatr może osiągnąć do 90 km/h, na Kujawach i Mazowszu nie powinien przekroczyć 75 km/h" - zapowiedział synoptyk. "Najchłodniej powinno być w północno-zachodniej części kraju, ok. 1 stopnia Celsjusza, cieplej w centrum do 7 stopni i w Tarnowie - 10 stopni" - przekazał Michał Ogrodnik.

W czwartek noc będzie pochmurna, "w południowo zachodniej części kraju możliwe całkowite zachmurzenie. Lokalnych opadów deszczu ze śniegiem spodziewamy się na Pomorzu. Na Podkarpaciu miejscami może spaść do 15, zaś w Górach do 25 cm" - powiedział Ogrodnik.

Temperatura będzie wahać się od -3 stopni na północnym wschodzie i Wielkopolsce do -5 lokalnie na Kaszubach i -6 st. w centrum. "Najcieplej powinno być nad morzem do 1 stopnia" - zapowiedział Ogrodnik. Na przeważającym obszarze kraju należy spodziewać się umiarkowanego wiatru. "Najsilniejsze porywy prognozujemy na północy i nad morzem, osiągną do 65 km/h.