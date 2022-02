Synoptyk IMGW: w czwartek z zachodu do centrum kraju przemieści się ciepły front atmosferyczny

W czwartek prognozujemy przemieszczenie się ciepłego frontu atmosferycznego z zachodu do centrum kraju, który będzie powodował opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, na krańcach zachodnich w deszcz - powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak.

"W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C na krańcach wschodnich, 1 stopień w centrum, 5 st. na zachodzie i 8 st. C na południowym zachodzie" - wskazała Woźniak. Dodała, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, "południowo-zachodni i zachodni".

W nocy - jak prognozuje IMGW - zachmurzenie całkowite w całym kraju, z możliwymi przejaśnieniami. "Na wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pasie od Warmii przez woj. mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie po Górny Śląsk deszcz ze śniegiem stopniowo będzie przechodził w deszcz powodując okresami gołoledź" - dodała synoptyk IMGW.

Anna Woźniak wskazała, że "w nocy prognozowana temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C w rejonach podgórskich, przez 0 st. w centrum do 4 stopni Celsjusza na zachodzie. "Na północnym zachodzie i północy kraju mgły ograniczające widoczność do 200 metrów" - zaznaczyła.