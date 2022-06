Synoptyk IMGW: w dzień na północnym wschodzie możliwe burze, noc już z zanikającym deszczem

W środę po południu, jak podała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, będą występowały przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie. Na północnym wschodzie możliwe burze. Tam w nocy przelotne opady deszczu będą już zanikać.

Jak przekazała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę po południu może popadać, głównie na północy i wschodzie. Na północnym wschodzie możliwe burze.

"W burzach może spaść do ok. 10-15 mm deszczu, porywy wiatru w burzach mogą osiągnąć do 60 km/h" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Na ogół wiatr będzie słaby. Tylko na Wybrzeżu spodziewany jest umiarkowany. Powieje z kierunku północno-zachodniego.

Temperatura w dzień ma rosnąć, ale nie będzie za ciepło. "Od 18 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, maksymalnie 24-25 stopni na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku" - powiedziała Dąbrowska.

W nocy ze środy na czwartek na południu kraju prognozowane jest zachmurzenie małe. Tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie jeszcze mogą się zdarzyć zanikające, przelotne opady deszczu.

Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat do 13 na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i miejscami nad morzem.

Wiatr słaby, zmienny.