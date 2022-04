Synoptyk IMGW: w miarę pogodnie na zachodzie i północy kraju; w nocy przymrozki

W sobotę prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem i śniegu w górach. W miarę pogodnie na zachodzie i północy kraju. W nocy znowu przymrozki – powiedział PAP dyżurny Michał Ogrodnik, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na południu i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, a w górach opady śniegu.

W rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5 cm, na Podhalu przejściowo do 10 cm, a wysoko w górach do 12 cm.

Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północy i południu, 9 stopni w centrum, do 12 stopni na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 2 do 5 stopni.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim, w centrum i na wschodzie, z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w nocy nad przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Więcej chmur na krańcach południowo-wschodnich i przelotny deszcz ze śniegiem, a w Bieszczadach - śnieg.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza do ok. zera. Nad morzem 3 stopnie. W kotlinach górskich temperatura może spaść do minus 6 stopni.

Wiatr słaby, tylko na wschodzie umiarkowany, północny. Spodziewane są mgły w północnej części kraju ograniczające widzialność do 300 metrów.