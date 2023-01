Synoptyk IMGW: w niedzielę możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem

W niedzielę nad Polską pojawi się chłodny front atmosferyczny. Nadal możliwe będą słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie marznącej mżawki powodującej gołoledź - powiedziała PAP Agnieszka Prasek z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazała Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę do Polski nadal napływać będzie powietrze polarne morskie. Przewidywany jest spadek ciśnienia.

"Zachmurzenie będzie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami. Nadal możliwe są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie przejściowe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 1 na plusie w centrum, do plus 3 na północnym zachodzie i do plus 5 nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i północnym zachodzie porywisty, południowo zachodni i zachodni. Nad samym morzem wiatr będzie umiarkowany i silny, z porywami dochodzącymi do 65 km/h" - powiedziała Agnieszka Prasek z IMGW-PIB.

W nocy zachmurzenie duże, na południu i południowym wschodzie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Nadal spodziewane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, nad morzem deszczu. Lokalnie mogą wystąpić opady marznącej mżawki. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południowym wschodzie do ok. zera na północnym wschodzie i 1-2 stopni na północnym zachodzie. W Kotlinach Kłodzkich możliwe są spadki temperatur do minus 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Na północnym zachodzie może osiągać prędkość do 80 km/h.