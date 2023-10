Synoptyk IMGW: w niedzielę najwięcej deszczu na Podlasiu, najcieplej nadal na południowym wschodzie

Niedziela będzie pochmurna, z zachmurzeniem dużym w całym kraju. Miejscami wystąpią opady deszczu, najwięcej spadnie go, jak powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron, na Podlasiu. Najcieplej pozostanie na południowym wschodzie, tam jeszcze do 19 stopni Celsjusza.

W pochmurną niedzielę większe przejaśnienia spodziewane są jedynie nad morzem, a po południu na zachodzie kraju.

"Miejscami wystąpią opady deszczu. Na południu kraju możliwe są burze. Najwięcej deszczu spadnie w pasie od Śląska po Mazury, do 30 mm deszczu. Jeszcze więcej będzie go na Podlasiu, tam suma opadów za 12 godzin może wynieść nawet do 45 mm" - powiedział PAP Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zaznaczył, że przed południem w północnej Polsce miejscami mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 100 m.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 14 stopni w centrum i na zachodzie, do 19 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, gdzie jeszcze będzie zalegać ciepłe powietrze" - przekazał synoptyk IMGW.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz i wysoko w górach jego porywy sięgną do 60 km/h. Powieje przeważnie z kierunków zachodnich.

Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na nieco spokojniejszą.

"Zachmurzenie nadal duże na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze będzie ono duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu. Najwięcej, do ok. 15 mm, będzie ich na wschodzie, lokalnie na Mazowszu i Lubelszczyźnie" - wskazał Gawron.

Miejscami będą tworzyć się krótkotrwałe mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna, jak przekazał synoptyk IMGW, wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski oraz w obszarach podgórskich do 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie okresami porywisty. Powieje z kierunków zachodnich.

Poniedziałek w pogodzie zapowiada się na dużo spokojniejszy. "Będzie mniej opadów, więcej słońca. Temperatura całkiem przyjemna, bo od 11 do 15 stopni Celsjusza. We wtorek na południu znowu termometry mogą wskazać nawet 20 stopni Celsjusza" - powiedział synoptyk IMGW.