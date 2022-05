Synoptyk IMGW: w niedzielę od północy rozpogodzenia

W niedzielę większa część Polski znajdzie się w zasięgu wyżu znad Morza Północnego. Na krańcach południowych utrzymywać się będzie strefa frontu chłodnego - powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę nad Polską od północy rozbuduje się strefa podwyższonego ciśnienia. Tylko na krańcach południowych nadal utrzymywać się będzie strefa frontu chłodnego z burzami i deszczem.

"Na początku dnia na Mazowszu, południu Podlasia i części Wielkopolski może być więcej chmur, które stopniowo będą zanikać. Niemal na całej północnej połowie Polski będzie raczej pogodnie. Tylko w województwie pomorskim możliwe są jeszcze słabe opady deszczu. W południowej połowie kraju szanse na opady, mogące lokalnie dać do 15 mm deszczu i burze, w czasie których wiatr w porywach może osiągać do 60 km/h są zdecydowanie wyższe. Najchłodniej nad morzem - od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na Suwalszczyźnie spodziewamy się maksymalnie 15 stopni, na Pomorzu i Mazurach 17. Najcieplej na Dolnym Śląsku, gdzie prognozowane jest do 21 stopni" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

W nocy na północnej połowie kraju dosyć pogodnie, z rozpogodzeniami, miejscami bezchmurnie. Na południu i południowym wschodzie więcej chmur i przelotne, stopniowo zanikające opady deszczu. Temperatura około zera stopni w Suwałkach, od 1 do 4 stopni na północy, od 4-5 w centrum do 10 na zachodzie. Nad morzem prognozowane jest 5-6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.