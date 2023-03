Synoptyk IMGW: w niedzielę od zachodu zacznie napływać chłód

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB, możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wysoko w górach spadnie śnieg.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie pod wpływem niżu z centrum w rejonie Zatoki Ryskiej. Z zachodu na wschód przesuwać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym w godzinach popołudniowych zacznie napływać do Polski chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

"Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza nad morzem, 7-8 na północy, w centrum 10-11, do 13 stopni na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, czasami porywisty, w czasie burz osiągający prędkość w porywach do 65 km/h, a poza burzami do 55 km/h, z kierunków zachodnich" - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.