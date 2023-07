Synoptyk IMGW: w niedzielę przelotne opady i zanikające burze

W niedzielę miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Będzie dość ciepło, od 22 do 26 stopni C. na przeważającym obszarze kraju - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Burze będą już słabsze i będą występować we wschodniej części kraju. Podczas burz opady wyniosą tam do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na północy i południu, do 26 zachodzie. Jedynie nad morzem ok. 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni. W czasie burz osiągnie prędkość do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i zanikające burze, w czasie których może spaść do 10 mm deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Tylko w kotlinach górskich 11 do 13 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowo zachodni i zachodni. W czasie burz osiągnie prędkość do 60 km/h.