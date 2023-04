Synoptyk IMGW: w niedzielę raczej pochmurno; lokalnie zagrzmi

W niedzielę będzie raczej pochmurno. W wielu miejscach może spaść deszcz. Jak powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB, na południu możliwe są burze, w czasie których na metr kwadratowy może spaść do 15 litrów deszczu.

Jak przekazał PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę do Polski napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie.

"Nad przeważającym obszarem Polski będzie przewaga zachmurzenia dużego, tylko na południu i południowym wschodzie przejściowo pojawi się zachmurzenie umiarkowane. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wystąpią opady deszczu, a na południu lokalne burze, w czasie których prognozowana suma opadów to 10-15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na północy, do 17 na południowym wschodzie kraju. Wiatr na północy i wschodzie kraju będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Na pozostałym obszarze na ogół słaby, zmienny" - powiedział Kamil Walczak z IMGW-PIB.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie nocy możliwe są zanikające opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie deszcz może popadać przez całą noc. Najmniej opadów prognozowane jest w centralnej części kraju. Miejscami, głównie na wschodzie i na krańcach południowo-zachodnich, utworzą się mgły ograniczające widzialność do ok. 500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, przeważnie północno-wschodni.