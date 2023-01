Synoptyk IMGW: w niedzielę temperatura od minus 1 do plus 10 st. C.

W niedzielę nadal będzie stosunkowo ciepło. W ciągu dnia na południowym zachodzie kraju termometry wskażą do plus 10 stopni Celsjusza. Jak powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, taka pogoda może utrzymać się przez najbliższy tydzień.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie na skraju rozległego niżu z centrum między Wielką Brytanią a Islandią. Do kraju z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie.

"W ciągu dnia najładniejsza pogoda będzie na południowym zachodzie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu oraz na krańcach południowo-wschodnich możliwe są słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie w pierwszych godzinach dnia istnieje ryzyko słabych, marznących opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Przed południem miejscami będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, w centrum ok. 5 do 10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty. Porywy w Zatoce Gdańskiej mogą osiągać do 55 km/h, w obszarach podgórskich Podkarpacia do 60 km/h, w Tatrach do 80 km/h i w Bieszczadach do 90 km/h" - powiedział Jakub Gawron.

Według prognoz synoptyków IMGW-PIB, pogoda z temperaturami powyżej zera przez całą dobę utrzyma się przez najbliższy tydzień niemal w całej Polsce. Niewielkie mrozy mogą się utrzymać w pierwszych dniach tygodnia tylko na północnym wschodzie oraz w górach.