Synoptyk IMGW: w niedzielę upalnie, możliwe burze z silnym wiatrem

W niedzielę wciąż gorąco - od 28 do 33 st. C. Na zachodzie kraju i na krańcach wschodnich wystąpią burze z silnymi porywami wiatru do 70 km/h – poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

W niedzielę po południu będzie upalnie. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza do 33 stopni na wschodzie i południu. Tylko na Wybrzeżu chłodniej - około 24 st.

Miejscami będzie się chmurzyć, wystąpią przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich i na zachodzie możliwe są burze z opadami do 25 mm, z porywami wiatru do 70 km/h i gradem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

W nocy w centrum i na południu przelotne opady deszczu i zanikające burze. Podczas burz może spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru wyniosą do 65 km/h. Na północy zachmurzenie małe i bez opadów. Na Pomorzu i w kotlinach górskich możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów.

Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza na północy kraju, ok. 19-20 stopni w centrum i na południu. Wiatr słaby, zmienny.