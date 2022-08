Synoptyk IMGW: w nocy ciepło, ale deszczowo i burze

W nocy będzie dość ciepło od 15 do 20 stopni Celsjusza. Na przeważającej części kraju będzie jednak padało i wystąpią burze – poinformowała PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W nocy z soboty na niedzielę na krańcach wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm.

Temperatura minimalna od 15 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum kraju.

Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-zachodni, w centrum i na wschodzie zmienny z przewagą wschodniego. W czasie burz porywy do 90 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże, tylko na krańcach wschodnich możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Górny Śląsk i Małopolskę. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie na południu do 50 mm. Bez opadów na zachodzie kraju i na Podlasiu.

Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i nad morzem, ok. 25 w centrum do 32 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, tylko na wschodzie zmienny z przewagą wschodniego.

