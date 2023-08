Synoptyk IMGW: w nocy deszcz i burze, na krańcach wschodnich mgły

Kolejna noc pełna utrudnień pogodowych. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują opady deszczu i burze oraz silny wiatr do 90 kilometrów na godzinę. Trzeba też uważać na mgły.

W nocy z soboty na niedzielę, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite, z opadami deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. "Opadów znów będzie sporo - do 40 mm. Lokalnie - w Beskidach i w Tatrach do 50 mm, a w czasie burz od 15mm do 40 mm" - powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

W nocy, na krańcach wschodnic,h możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna od 11 stopni w rejonach podgórskich Sudetów, w centrum około 17., a na krańcach wschodnich do 21 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wschodnim wybrzeżu dość silny, na południu porywisty. Na wschodzie kraju powieje z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 90 km na godzinę.

W niedzielę, na wschodnie i w centrum zachmurzenie umiarkowane, pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 30 mm, a lokalnie podczas burz do 40 mm.

Najchłodniej będzie na zachodzie kraju - do 15 stopni Celsjusza. W centrum ok. 25., a na Suwalszczyźnie nawet 33 stopnie Celsjusza.

Wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie porywisty z kierunków południowych. Na zachodzie powieje z północy i zachodu.

Nad morzem wiatr porywisty do 75 kilometrów na godzinę, podczas burz do 90., a lokalnie może osiągnąć prędkość 100 km na godzinę.