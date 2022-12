Synoptyk IMGW: w nocy deszcz i deszcz ze śniegiem, mroźno w Karpatach

W nocy ze środy na czwartek miejscami będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie może spaść mokry śnieg - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

W nocy na południowym wschodzie będzie najwięcej rozpogodzeń, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie może spaść mokry śnieg.

Temperatura minimalna -5 st. C w kotlinach karpackich, na południowym wschodzie od -2 do 0, ok. 4 w centrum, do 6 na zachodzie.

Wiatr - południowo-zachodni i południowy - będzie umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich Podkarpacia i Sudetów osiągnie prędkość do 75 km/h.

Jak poinformował Michał Ogrodnik, w czwartek nadal najlepszą pogodę będą mieli mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju, gdzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Niemal w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na wschodzie oraz na Podhalu, w centrum 7 stopni, do 11 stopni na zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany i okresami porywisty, południowo-zachodni. Najsilniejsze porywy na obszarach podgórskich w Sudetach oraz na Podkarpaciu wyniosą 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.