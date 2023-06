Synoptyk IMGW: w nocy na zachodzie zanikające burze, niemal tropikalna na południowym zachodzie

Noc z wtorku na środę na zachodzie z przelotnym deszczem i zanikającymi burzami. Na południowym zachodzie będzie niemal tropikalna noc z temperaturą do 19 stopni Celsjusza - powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. W środę, w pierwszy dzień astronomicznego lata, ma być gorąco i burzowo.

W nocy z wtorku na środę pogoda nieco się uspokoi. "Zachmurzenie na wschodzie będzie na ogół małe i umiarkowane, a na zachodzie, głównie w pierwszej połowie nocy, jeszcze miejscami może być duże i tam będą występowały przelotne opady deszczu i zanikające burze. Opady w trakcie burz będą już zdecydowanie słabsze, do ok. 10 mm" - powiedział PAP Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk IMGW dodał, że miejscami, zwłaszcza w drugiej połowie nocy, mogą się tworzyć krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 12-14 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich, 13-15 stopni na wschodzie kraju, do 18 stopni miejscami w centrum i na zachodzie, a nawet do 19 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Tam zapowiada się niemal tropikalna noc.

Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

W środę, w pierwszy dzień astronomicznego lata, będzie gorąco, burzowo.

Jak zaznaczył synoptyk IMGW, najspokojniej powinno być na wschodzie kraju, bo tam zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami wzrastające do dużego. "Z kolei w zachodniej połowie kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, z opadami deszczu do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm, i porywami wiatru nawet do 90 km/h. Pogoda zrobi się wręcz niebezpieczna" - zaznaczył synoptyk IMGW.

Wciąż będzie upalnie. Gorąco dotrze też na wschód kraju. Tam temperatura maksymalna wyniesie 26-29 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na zachodzie. Tam do 32 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem środa zapowiada się nieco chłodniej, z temperaturą 24-27 stopni Celsjusza.

Wiatr nadal będzie na ogół słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.