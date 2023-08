Synoptyk IMGW: w nocy najcieplej na Suwalszczyźnie, tam też burze z deszczem

W nocy z niedzieli na poniedziałek wystąpią gwałtowne burze na północnym wschodzie. Tam najcieplej 17 st. C. Opady deszczu także na północnym zachodzie - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu na północnym zachodzie i burzami głównie na północnym wschodzie. Początkowo burze będą gwałtowne.

Podczas burz opady deszczu będą umiarkowane i silne. Prognozowana suma opadów to na północy kraju 50 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie burze mogą mieć charakter nawałnic.

Temperatura minimalna od 12 stopni Celsjusza na zachodzie. Na przeważającym obszarze ok. 13 - 15. Najcieplej będzie na Suwalszczyźnie - do 17 stopni Celsjusza.

Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, miejscami porywisty zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru osiągną prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu kraju słabe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni Celsjusza.

Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, do 60 km/h, na zachodzie wybrzeża w porywach do 100 km/h, na wschodzie do 80 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.