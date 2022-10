Synoptyk IMGW: w nocy opady na południowym zachodzie, na wschodzie mgły

W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie kraju możemy spodziewać się ładnej, słonecznej pogody. Na pozostałym obszarze pochmurno. Na południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północy okresami duże. Tam może padać deszcz. Najwyższa suma opadów może wynieść do 5 mm na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Jeleniogórskiej, Kotlinie Płockiej i w rejonie Zgorzelca. We wschodniej i centralnej Polsce wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od 5 st. C na wschodzie kraju i w Kotlinach Karpackich, ok. 8 st. w centralnej Polsce, do 11 st. na zachodzie i północy. Wiatr słaby, tylko nad samym morzem umiarkowany i porywisty do 40 km/h.

W sobotę z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego. Nie będzie padało na południowym wschodzie. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce będzie dużo słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Najwięcej przejaśnień będzie we wschodniej i centralnej Polsce. W drugie połowie dnia w te rejony przemieści się front i strefa przelotnego deszczu. Na zachodzie będzie padało w pierwszej części dnia, natomiast w drugiej połowie się przejaśni.

Temperatura maksymalna od 15 st. C na północy, na pozostałym obszarze od 16 do 18 st., zaś najcieplej będzie na południowym wschodzie - do 19 st.

Wiatr będzie umiarkowany, porywisty do 45 km/h, wysoko w górach do 70 km/h, z kierunku południowego.