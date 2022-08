Synoptyk IMGW: w nocy opady na wschodzie kraju

W nocy na wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Będzie chłodniej od 10 do 16 stopni Celsjusza – poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

W nocy na południowym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju oraz w centrum przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. W kotlinach sudeckich mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

Temperatura minimalna od 10 stopni Celsjusza na zachodzie, około 16 nad morzem, w centrum do 19 stopni. W rejonach podgórskich od 9 do 13 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające miejscami, głównie na północy i wschodzie, do dużego.

Jak poinformowała Bazyluk, w poniedziałek będzie padało na wschodzie kraju i na Pomorzu. Na wybrzeżu, północnym wschodzie i krańcach wschodnich miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 25 mm. Więcej słońca w centrum i na południowym zachodzie. Tam nie powinno padać.

Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem, 23 stopnie na zachodzie, 25 w centrum do 26 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr porywisty, zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km/h.